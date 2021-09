Fall Fashion 2021: Bright Lights, Big City

Bold patterns, look-at-me colors, and fun, flirty silhouettes—let fall’s most glamorous looks take you wherever you want to go this season.

Styling by Christian Adams

Photographs by Karin Dailey

Hair and makeup by Rachael Berkowitz/Anchor Artists

Model: Alexis Manson and Kiersten Wood/Maggie



Shot on location at Yvonne’s

On Kiersten: Ulla Johnson “Aurelia” rayon-elastane turtleneck, $195, Intermix; Rachel Comey “Gyre” rayon fringe skirt, $595, Ouimillie; Tiffany HardWear 18-karat-gold link bracelet, $7,900, and Tiffany HardWear 18-karat-gold graduated-link necklace, $12,800, both Tiffany & Co.

On Alexis: Acler “Collins” viscose-nylon midi dress, $295, Intermix; Sam Edelman “Kia” ankle-strap leather heels, $140, Nordstrom; jewelry, stylist’s own.

On Kiersten: Jonathan Simkhai “Esperanza” rayon-blend cut-out dress, $495, Bloomingdale’s; “Wenda” leather ankle boots, $595, Stuart Weitzman; jewelry, stylist’s own.

On Kiersten: Zimmermann Concert silk-twill top, $695, Gretta Luxe; Bellerose “Volker” wool-blend pants, $348, Ouimillie.

On Kiersten: Nanushka “Larson” recycled-polyester mesh turtleneck, $225, and Proenza Schouler pleated polyester skirt, $1,490, both Gretta Luxe.

On Alexis: Wool-silk organza dress, $2,250, Max Mara; Rendor “Oyster” 14-karat-gold-plated earrings with pearls, $95, Sage Salem; Sophie Hughes “Arch” 18-karat-gold band, $698, Ore Jewelry.

On Kiersten: Ganni silk-elastane blouse, $325, and skirt, $325, both Gretta Luxe; Stuart Weitzman patent-leather pumps, stylist’s own; Tiffany T 18-karat-gold wire bracelet, $2,100, Tiffany & Co.

On Alexis: Zimmermann Concert viscose mini dress with lace trim, $995, Gretta Luxe; Tiffany HardWear 18-karat-rose-gold triple-drop earrings, $3,400, Tiffany & Co.